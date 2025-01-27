Заморские территории Франции одобрили создание FID для борьбы с колониальной политикой Парижа

Французские заморские территории учредили Международный фронт деколонизации (FID) с целью добиться полного суверенитета своих “наций”.

Французские заморские территории учредили Международный фронт деколонизации (FID) с целью добиться полного суверенитета для своих народов.

Об этом передает Report со ссылкой на итоговую декларацию конгресса, прошедшего недавно в Новой Каледонии с участием представителей различных островных территорий Франции и Нидерландов.

Основная цель фронта - объединение сил, чтобы навсегда избавить планету от любого колониального присутствия и добиться для этих территорий полного суверенитета, говорится в итоговом документе.

FID стремится стать платформой для объединения усилий и привлечения внимания к вопросам деколонизации на мировой арене.

"Мы намерены воспользоваться резолюциями ООН о "международных десятилетиях окончательной ликвидации колониализма" для ускорения процессов национальной эмансипации в наших соответствующих странах", - говорится в документе.

Конгресс обязался содействовать солидарности между движениями за независимость и их народами. Эта поддержка будет как в виде дипломатических усилий, так и "борьбы против французского колониализма, его репрессивной политики и преступлений".

Основными задачи FID являются информирование мировой общественности всеми доступными средствами для противодействия “официальной лжи”, которая, по их словам, служит оправданием репрессий со стороны Франции.

Фронт намерен добиться включения Мартиники, Гваделупы, Французской Гвианы и Корсики в список стран ООН, подлежащих деколонизации. Также организация планирует получить статус члена-наблюдателя в Движении неприсоединения и выработать стратегию для ликвидации колониализма.

Учредителями FID стали лидеры политических партий, неправительственных организаций и активисты из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы, Французской Гвианы и Корсики, а также представители территорий за пределами Франции, включая Бонайре и Синт-Мартен, (всего 15 подписавших).

Декларация о создании Международного фронта деколонизации была подписана сторонами в июле 2024 года в Баку при поддержке Бакинской инициативной группы, окончательное решение о формировании FID было принято на конгрессе в Нумее.