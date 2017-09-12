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    Замначальника Генштаба: РПК служит внешней политике Израиля

    Яир Голан: РПК для нас не террористическая организация© Foto: Yair Sagi

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "РПК для нас не террористическая организация и служит внешней политике Израиля".

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил заместитель начальника Генштаба сил обороны Израиля Яир Голан на вчерашнем собрании в Вашингтоне в Институте исследований Ближнего Востока.

    Он затронул референдум, запланированный на 25 сентября в месте под контролем курдов на севере Ирака. Я. Голан отметил, что с участием всех курдов должен построиться Великий Курдистан.

    Отметим, что Турция и Иран заявили, что они против этого референдума и поддерживают территориальную целостность Ирака.

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