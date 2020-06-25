​Замминистра внутренних дел Колумбии заразился COVID-19

Замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным.



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в своем Twitter.

"На прошлой неделе я совершил поездку в Барранкилью (столица северного департамента Атлантико – ред.). Сегодня утром (24 июня – ред.) я сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным". Паласиос отметил, что сейчас он находится в изоляции.

Отметим, что департамент Атлантико, его столица Барранкилья наряду с Боготой являются одними из очагов заболевания в стране.