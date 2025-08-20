Замминистра сельского хозяйства Кыргызстана арестован за продажу квот на экспорт скота

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана задержан сотрудниками спецслужб республики по подозрению в причастности к коррупции.

Как передает Report, об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) страны.

По данным ведомства, задержаны заместитель министра и директор Ветеринарной службы министерства. Их имена не раскрываются в интересах следствия.

Как отметили в ГКНБ, в июле 2025 года власти Кыргызстана ввели квоты на экспорт домашнего скота для регулирования цен на мясо на внутреннем рынке. Однако, по версии следствия, должностные лица организовали коррупционную схему: незаконно выдавали квоты аффилированным лицам, фактически не занимающимся животноводством.

Посредники перепродавали полученные квоты по 300 долларов за одну голову крупного рогатого скота и по 5 тыс. сомов за одну голову мелкого рогатого скота.

В результате, по информации ГКНБ, в Узбекистан через Джалал-Абадскую область незаконно было экспортировано более 40 тыс. голов домашнего скота, что спровоцировало рост цен на мясо внутри страны.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела задержанные водворены в СИЗО ГКНБ по Джалал-Абадской области. Следствие продолжается.