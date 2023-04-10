Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях

Российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.
"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и противник там наступает на нескольких направлениях - не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское", - сказала она.
Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.
При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях ВС России вообще не могут достичь поставленных целей, однако бои там "очень горячие".
Заместитель министра обороны отметила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород.