Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях

Российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины.

Российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и противник там наступает на нескольких направлениях - не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское", - сказала она.

Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях ВС России вообще не могут достичь поставленных целей, однако бои там "очень горячие".

Заместитель министра обороны отметила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород.