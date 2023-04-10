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Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях

Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях Российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 19:10
Замминистра обороны Украины: ВС России одновременно наступают на четырех направлениях

Российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и противник там наступает на нескольких направлениях - не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское", - сказала она.

Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях ВС России вообще не могут достичь поставленных целей, однако бои там "очень горячие".

Заместитель министра обороны отметила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород.

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