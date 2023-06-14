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Замминистра обороны Украины рассказала о потерях РФ

Замминистра обороны Украины рассказала о потерях РФ Потери Украины несоизмеримо меньше по сравнению с российскими. В частности, на участке Хортица враг потерял почти в девять раз больше бойцов погибшими, чем украинские защитники.
Другие страны
14 июня 2023 г. 20:25
Замминистра обороны Украины рассказала о потерях РФ

Потери Украины несоизмеримо меньше по сравнению с российскими. В частности, на участке Хортица российские войска потеряли почти в девять раз больше бойцов погибшими, чем украинские защитники.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что ни одна из сторон не обнародует свои потери, чтобы противник не мог ориентироваться и подстраивать свои планы.

"В общем, чтобы было понятно, в течение всей войны, в том числе и в течение полномасштабного вторжения у нас в разы меньше потерь", - сказала замминистра обороны.

Для примера Маляр привела цифры, полученные за прошедшую неделю в течение проведения наступательных действий в зонах объединенных стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия".

"По "Хортице" - у РФ погибших в 8,73 раза больше... Если говорить о "Таврии" - там погибших у России в 5,3 раза больше, чем у нас", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что потери Украины несоизмеримо меньше, чем у России.

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