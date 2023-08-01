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Замминистра обороны Украины рассказала, какую площадь освободили от ВС РФ

Замминистра обороны Украины рассказала, какую площадь освободили от ВС РФ Украинские военные с начала контрнаступления смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны
Другие страны
1 августа 2023 г. 18:54
Замминистра обороны Украины рассказала, какую площадь освободили от ВС РФ

Украинские военные с начала контрнаступления смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.

"Если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге - больше 12 квадратных километров было освобождено за прошлую неделю, и вместе - больше чем 204 квадратных километра", - рассказала Маляр.

Она уточнила, что сейчас по всем направлениям украинские военные постепенно продолжают продвижение вперед. И на востоке это не только Бахмутское направление, но там нужно закрепиться, и тогда информация об успехах станет открытой.

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