Замминистра обороны России: Талибам нужно легализоваться

"Талибам нужно легализоваться и рано или поздно предъявить себя в качестве законного правительства Афганистана".

"Талибам нужно легализоваться и рано или поздно предъявить себя в качестве законного правительства Афганистана".

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax.ru, об этом сказал замминистра обороны России, руководитель главного военно-политического управления министерства Андрей Картаполов.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, - сказал он. - Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости".

"Мы всегда жили с Афганистаном в достаточно нормальных отношениях. Уходя оттуда в 89-м, мы оставили о себе достаточно хорошую память у местного населения, включая даже моджахедов, с которыми воевали", - сказал также замминистра.