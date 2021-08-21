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Замминистра обороны России: Талибам нужно легализоваться

Замминистра обороны России: Талибам нужно легализоваться "Талибам нужно легализоваться и рано или поздно предъявить себя в качестве законного правительства Афганистана".
Другие страны
21 августа 2021 г. 00:40
Замминистра обороны России: Талибам нужно легализоваться

"Талибам нужно легализоваться и рано или поздно предъявить себя в качестве законного правительства Афганистана".

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax.ru, об этом сказал замминистра обороны России, руководитель главного военно-политического управления министерства Андрей Картаполов.

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, - сказал он. - Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости".

"Мы всегда жили с Афганистаном в достаточно нормальных отношениях. Уходя оттуда в 89-м, мы оставили о себе достаточно хорошую память у местного населения, включая даже моджахедов, с которыми воевали", - сказал также замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya müdafiə nazirinin müavini: "Taliban" özünü qanuniləşdirməlidir"

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