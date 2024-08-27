Замминистра обороны: Польша находится в состоянии гибридной войны

Польша пребывает в состоянии гибридной войны.

Польша пребывает в состоянии гибридной войны.

Как передает Report со ссылкой на польское информационное агентство PAP, об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик.

По его словам, то, с чем сегодня столкнулась Польша, "де-факто является гибридной войной".

В качестве подтверждения этого заместитель министра обороны указал ситуацию на границе с Беларусью и российские метеозонды, которые залетают на территорию Польши.

"Фактически инструмент (метеозонд — ред.) за несколько сотен долларов, который можно использовать очень простым способом, чтобы воздействовать на всех нас. Достаточно иметь несколько слов на кириллице, и об этом напишут все порталы в Польше. Их запуск может спровоцировать дискуссии и раскол в обществе, недоверие граждан к государству", - подчеркнул Томчик.

Он добавил, что ежегодно в Польше фиксируют около пяти тысяч хакерских атак, с которыми круглосуточно борются 2,5 тыс. военных.