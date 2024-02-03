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Замминистра культуры Италии покинет должность на фоне подозрений в краже картины

Замминистра культуры Италии покинет должность на фоне подозрений в краже картины Заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби покинет свой пост на фоне подозрений в краже картины.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 09:20
Замминистра культуры Италии покинет должность на фоне подозрений в краже картины

Заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби покинет свой пост на фоне подозрений в краже картины.

Как передает Report, об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

"Я немедленно уйду с поста заместителя министра правительства и сообщу об этом в ближайшие часы Джорджии Мелони", - говорится в заявлении Сгарби.

Ранее сообщалось, что политика и искусствоведа подозревают в краже картины XVII века и подтасовке истории ее происхождения. Предполагается, что речь идет о полотне художника сиенской школы Рутилио Манетти, которое пропало из замка в Пьемонте в 2013 году.

В 2021 году оно было выставлено на экспозиции в Лукке как картина из личной коллекции Сгарби. При этом произведение было отреставрировано, якобы чтобы скрыть его происхождение. Политик отрицает все обвинения.

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