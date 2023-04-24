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Замминистра финансов США обсудил в Европе борьбу с обходом антироссийских санкций

Замминистра финансов США обсудил в Европе борьбу с обходом антироссийских санкций Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий борьбу с терроризмом и финансовую разведку, обсудил с союзниками и партнерами Вашингтона в Европе меры по противодействию обходу антироссийских санкций.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 00:07
Замминистра финансов США обсудил в Европе борьбу с обходом антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий борьбу с терроризмом и финансовую разведку, обсудил с союзниками и партнерами Вашингтона в Европе меры по противодействию обходу антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского Минфина по итогам поездки, в рамках которой чиновник с 16 по 22 апреля посетил Австрию, Германию, Италию и Швейцарию.

Так, Нельсон встретился с "представителями правительств, финансовых учреждений, гражданского общества и предпринимательских ассоциаций", чтобы обсудить "противодействие обходу антироссийских санкций и ограничение возможностей России получать средства". По версии Минфина США, во время консультаций замминистра проинформировал собеседников "о некоторых наиболее важных материалах, запасы которых РФ стремится пополнить". "Он также рассказал о новых методах обхода санкций и других тревожных сигналах, указывающих на принимаемые Россией меры по приобретению продукции в обход санкций и экспортного контроля", - утверждают в американском ведомстве.

Кроме того, Нельсон встретился с представителями европейских банков, чтобы обсудить вопросы соблюдения ограничительных мер в отношении РФ и обмена информацией.

В ведомстве также напомнили, что помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, 23-26 апреля совершит поездку в Казахстан, а 27-28 апреля - в Кыргызстан для консультаций по вопросам, касающимся борьбы с обходом антироссийских санкций.

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