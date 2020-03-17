​Замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом

Заместитель министра экономики Бразилии Маркус Троиху, состоявший в делегации, которая присутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сдал положительный анализ на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал G1.

Согласно данным портала, Троиху, отвечающий за внешнюю торговлю и международные отношения в министерстве экономики, находится в изоляции дома, на данный момент никаких симптомов у него нет.

Портал отмечает, что это уже тринадцатый член бразильской делегации, встречавшейся с Трампом, анализы которого дали положительный результат на коронавирус.