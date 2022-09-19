Замминистра: Дефицита пшеницы в Украине нет

В этом году в Украине собрали более 19 млн тонн пшеницы, что более чем в два раза больше годовой потребности

В этом году в Украине собрали более 19 млн тонн пшеницы, что более чем в два раза больше годовой потребности.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал замглава Минагрополитики Украины Тарас Высоцкий во время брифинга.

"В настоящее время у нас собрано более чем в два раза больше, чем наша годовая потребность. Поэтому никакой угрозы дефицита нет", - подчеркнул Высоцкий.

В целом, он отметил, что в год украинцы потребляют около 8 млн тонн пшеницы.

По словам Высоцкого, сбор пшеницы и ячменя в Украине уже завершен.