​Заминированный автомобиль взорвался в Багдаде, погибли шесть и ранено 10 человек

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль взорвался на парковке полицейского участка в столице Ирака в пятницу, погибли шесть полицейских, еще десять человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации местной полиции и представителей здравоохранения, взрыв прогремел на юго-востоке Багдада. Накануне сотрудники полиции обнаружили подозрительный автомобиль и отбуксировали его к участку. В автомобиле была заложена взрывчатка. В пятницу во время операции по разминированию прогремел взрыв.

Среди погибших - три сапера.