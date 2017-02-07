Заминированный автомобиль протаранил полицейский участок в Пакистане

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два полицейских получили ранения в результате атаки террориста-смертника в округе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Неизвестный протаранил рано утром на начиненном взрывчаткой легковом автомобиле ворота полицейского участка населенного пункта Мандан. В результате последовавшего взрыва двое дежуривших на входе в участок стражей порядка получили ранения, а находившийся за рулем террорист погиб.

Ни одна из действующих в провинции террористических группировок ответственность за атаку пока на себя не взяла.