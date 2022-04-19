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Замгоссекретаря США проведет встречи в Брюсселе

Замгоссекретаря США проведет встречи в Брюсселе Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посетит Брюссель с 19 по 22 апреля для участия в ряде встреч с европейскими коллегами.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 06:26
Замгоссекретаря США проведет встречи в Брюсселе

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман посетит Брюссель с 19 по 22 апреля для участия в ряде встреч с европейскими коллегами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

21 апреля замгоссекретаря примет участие в третьей встрече американо-европейского диалога высокого уровня по Китаю. На следующий день запланированы консультации по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. В четверг Шерман выступит на мероприятии информационно-аналитического центра Friends of Europe, посвященном "отношениям США - ЕС, партнерству и сотрудничеству по широкому кругу общих вызовов".

"Заместитель госсекретаря также обсудит с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС дальнейшую тесную координацию в связи с объявленной Путиным войной против Украины и другие глобальные проблемы", - говорится в сообщении.

В поездке в Брюссель Шерман будет сопровождать координатор Центра глобального взаимодействия (структура Госдепартамента, занимающаяся противодействием иностранной пропаганде) Лиа Брэй. Она, как ожидается, обсудит с коллегами вопросы "использования Кремлем дезинформации, а также меры противодействия.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin müavini Brüsseldə görüşlər keçirəcək

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