Замгоссекретаря США посетит Молдову и Францию

Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес нанесет в ближайшие дни визиты в Кишинев и Париж для обсуждения энергетического кризиса в Молдове, реконструкции Украины, а также ряда других вопросов, в том числе связанных с изменением климата.

Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес нанесет в ближайшие дни визиты в Кишинев и Париж для обсуждения энергетического кризиса в Молдове, реконструкции Украины, а также ряда других вопросов, в том числе связанных с изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно информации, в Кишиневе заместитель главы внешнеполитического ведомства, курирующий вопросы обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, будет находиться 8-10 февраля, в Париже - 12-15 февраля.

У него намечены встречи с должностными лицами, представителями деловых кругов и гражданского общества. Фернандес планирует рассмотреть в ходе предстоящих контактов проблемы "устойчивости цепочек поставок, перехода к чистой энергетике, изменения климата, защиты и распространения критических важных и новейших технологий".