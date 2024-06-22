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Замгоссекретаря США посетил Украину

Замгоссекретаря США посетил Украину Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс посетил Украину, где провел встречи с представителями местных властей.
Другие страны
22 июня 2024 г. 22:53
Замгоссекретаря США посетил Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс посетил Украину, где провел встречи с представителями местных властей.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Согласно информации, в ходе поездки чиновник встретился с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Рустемом Умеровым, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, а также депутатами Верховной рады.

Отмечается, что стороны обсудили "влияние новой военной и экономической помощи США, долгосрочные обязательства в обороне и других сферах и текущую работу над восстановлением Украины".

После этого, как сообщили в ведомстве, Басс направился в Германию для встречи с представителями командования контактной группы по Украине.

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