Замгоссекретаря США обсудила с европейскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила деэскалацию украинского кризиса с генеральным секретарем МИД Франции Франсуа Делатром, статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарем МИД Италии Этторе Франческо Секуи и заме

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила деэскалацию украинского кризиса с генеральным секретарем МИД Франции Франсуа Делатром, статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом, генеральным секретарем МИД Италии Этторе Франческо Секуи и заместителем главы МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было распространено во вторник пресс-службой Госдепартамента.

"Стороны обсудили свои продолжающиеся дипломатические усилия, направленные на то, чтобы призвать Россию к деэскалации и выбору пути дипломатии", - говорится в сообщении. Участники переговоров также подтвердили "свою готовность наложить быстрые и серьезные издержки на Российскую Федерацию в ответ на любые военные действия против Украины".

Кроме того, Шерман подчеркнула, что "Украина по-прежнему обладает постоянной и непоколебимой поддержкой Соединенных Штатов в отношении ее суверенитета и территориальной целостности".