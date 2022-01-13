О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замгоссекретаря США обсудила с дипломатами стран НАТО отношения с РФ

Замгоссекретаря США обсудила с дипломатами стран НАТО отношения с РФ Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с представителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, представлявшими свои страны на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе.
Другие страны
13 января 2022 г. 08:18
Замгоссекретаря США обсудила с дипломатами стран НАТО отношения с РФ

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с представителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, представлявшими свои страны на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Госдепартамента.

В ходе встречи курирующий государства Ближнего Востока замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис, представитель дипведомства Италии Паскуаль Феррара, генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр и Шерман обязались продолжить американо-европейскую координацию усилий для сдерживания якобы имеющей место "агрессии России против Украины". Они также подчеркнули свою приверженность дипломатическому подходу к решению этого вопроса и призвали Москву к разрядке напряженности.

"Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к масштабным последствиям,... включая согласованные ограничительные меры экономического характера в отношении Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi NATO diplomatları ilə Rusiya və təhlükəsizliyi müzakirə edib

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 01:43
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi