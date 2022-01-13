Замгоссекретаря США обсудила с дипломатами стран НАТО отношения с РФ

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с представителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, представлявшими свои страны на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с представителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, представлявшими свои страны на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Госдепартамента.

В ходе встречи курирующий государства Ближнего Востока замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис, представитель дипведомства Италии Паскуаль Феррара, генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр и Шерман обязались продолжить американо-европейскую координацию усилий для сдерживания якобы имеющей место "агрессии России против Украины". Они также подчеркнули свою приверженность дипломатическому подходу к решению этого вопроса и призвали Москву к разрядке напряженности.

"Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к масштабным последствиям,... включая согласованные ограничительные меры экономического характера в отношении Российской Федерации", - отмечается в заявлении.