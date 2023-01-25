Замгоссекретаря США Нуланд в конце января посетит с визитом Непал

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Непал 29-30 января с официальным визитом.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетит Непал 29-30 января с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета The Kathmandu Post.

Как отмечает издание, цель приезда американского дипломата - установить взаимодействие с новым премьером гималайской республики Пушпой Камал Дахалом и его правительством. Ожидается, что визит Нуланд будет сосредоточен на продвижении в Непале американской инициативы "Вызовы тысячелетия", предусматривающей крупный грант в размере 500 млн долларов на строительство автомобильных дорог и линий электропередач.

По данным газеты, в течение предстоящего года множество других высокопоставленных чиновников США также выразили свою заинтересованность в приезде в Катманду.

Премьер-министр Непала занял свою должность 25 декабря прошлого года. Политик в третий раз возглавил правительство Непала. Он уже занимал этот пост с 2008 по 2009 год и с 2016 по 2017 год.