О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замгоссекретаря США: На переговорах в Вене уже видна форма сделки с Ираном

Замгоссекретаря США: На переговорах в Вене уже видна форма сделки с Ираном США считают, что на переговорах в Вене уже просматривается форма сделки с Ираном, но еще предстоит принять фундаментальные политические решения.
Другие страны
25 июня 2021 г. 19:43
Замгоссекретаря США: На переговорах в Вене уже видна форма сделки с Ираном
Виктория Нуланд

США считают, что на переговорах в Вене уже просматривается форма сделки с Ираном, но еще предстоит принять фундаментальные политические решения.

Как передает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"Мы вместе сумели выработать форму сделки, но надо принимать фундаментальные политические решения", - сказала она.

"Мы еще не достигли завершения, - отметила вместе с тем Нуланд. - Это может произойти скоро или вовсе не случиться. Нам надо сохранять осторожность".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
Новый посол Кыргызстана прибудет в Азербайджан в следующем месяце
25 июня 2021 г. 17:18
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Мэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоМэр Полтавы: Мы дружим с азербайджанцами уже годами, десятилетиями - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 09:20
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
Глава Черкасской ОГА: Мы заинтересованы в создании предприятий с азербайджанскими инвестициями - ИНТЕРВЬЮ
22 июня 2021 г. 13:22
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
Украинский депутат: Шушинская декларация будет содействовать интеграции во всем регионе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 17:12
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Подготовлена мемориальная доска для Дома-музея Бюльбюля в Шуше
21 июня 2021 г. 15:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
Американский аналитик: Еревану бессмысленно отпираться от выдачи карт минных полей
18 июня 2021 г. 12:24
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2021 г. 11:19
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi