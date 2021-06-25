Замгоссекретаря США: На переговорах в Вене уже видна форма сделки с Ираном

США считают, что на переговорах в Вене уже просматривается форма сделки с Ираном, но еще предстоит принять фундаментальные политические решения.

США считают, что на переговорах в Вене уже просматривается форма сделки с Ираном, но еще предстоит принять фундаментальные политические решения.

Как передает Report, об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, выступая в пятницу на онлайн-конференции, которая была проведена Американским советом по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией.

"Мы вместе сумели выработать форму сделки, но надо принимать фундаментальные политические решения", - сказала она.

"Мы еще не достигли завершения, - отметила вместе с тем Нуланд. - Это может произойти скоро или вовсе не случиться. Нам надо сохранять осторожность".