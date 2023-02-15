Замгоссекретаря США: Будем продолжать работать с партнерами для поддержки украинского народа

США будет продолжать совместную работу с другими странами для обеспечения потребностей Украины и поддержки украинского народа.

США продолжат работу с другими странами для обеспечения потребностей Украины и поддержки украинского народа.

Как передает Report, об этом заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес заявил сегодня в ходе онлайн-выступления в рамках Трансатлантического форума лидеров мнений (TTLF).

По его словам, Украина определенно может рассчитывать на США: "Президент Байден дал ясно понять, что мы солидарны с этой страной. В декабре мы договорились предоставить поддержку Украине в размере 45 миллиардов долларов. Эта поддержка не только по военной, но и гуманитарной части".

Замгоссекретаря США подчеркнул, что Европе удалось сократить свою зависимость от российского газа из-за вторжения РФ в Украину.

"Это было непросто и имеет свои последствия, однако Европа в целях поддержки Украины действует в один голос", - добавил он.

По словам Фернандеса, Путин думал, что сможет нарушить европейскую безопасность, но он ошибался: "Мы делаем все, чтобы предоставить Украине помощь, чтобы помочь украинским беженцам".