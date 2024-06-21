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В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование

В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование Заместитель главы отдела пропаганды Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Цзяньчунь подозревается в серьезных нарушениях.
Другие страны
21 июня 2024 г. 21:07
В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование

Заместитель главы отдела пропаганды Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Цзяньчунь подозревается в серьезных нарушениях.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Заместитель главы отдела пропаганды ЦК КПК Чжан Цзяньчунь подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона и в настоящее время находится под дисциплинарным контролем и надзорным расследованием Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК и Государственного надзорного комитета", - говорится в сообщении.

Правительство КНР усилило борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, в том числе высокого уровня, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, включая пожизненные.

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