Замглавы правительства Афганистана отказался уходить в отставку

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Второй заместитель главы правительства Афганистана Хаджи Мохаммад Мохакик, которого президент республики Мохаммад Ашраф Гани на минувшей неделе отправил в отставку, отказался покидать свой пост, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Соответствующий указ главы государства был обнародован 24 января. Поводом для того решения послужила регистрация Мохакика на пост второго вице-президента в блоке Ханифа Атмара, экс-советника президента по вопросам национальной безопасности.

Отметим, что в соответствии со статьей 44 закона о выборах Афганистана, перед выдвижением своих кандидатур в государственные органы свои посты обязаны покинуть советники президента, министры, их заместители и советники, губернаторы провинций, представители государственных силовых и судебных ведомств, а также служащие избиркомов.

По словам Мохакика, пока правительство национального единства существует, он намерен остаться его членом в соответствии с соглашением. Он напомнил, что присутствие главы исполнительной власти и его заместителей в системе государственного управления Афганистана обусловлено соглашением о Правительстве национального единства, которое было создано в стране после выборов 2014 года в целях преодоления политического кризиса в стране.