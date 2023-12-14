Замглавы политбюро ХАМАС: Готовы пойти на признание государства Израиль

Радикальная палестинская организация ХАМАС готова пойти на признание государства Израиль.
Как передает Report, об этом заместитель главы "политбюро" ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью американскому изданию Al Monitor.
Он сказал, что ХАМАС будет готов пойти на признание государства Израиль, "чтобы прекратить разногласия с Организацией освобождения Палестины (ООП)".
"Мы должны следовать официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала государство Израиль", – сказал Абу Марзук.