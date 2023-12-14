Замглавы политбюро ХАМАС: Готовы пойти на признание государства Израиль

Радикальная палестинская организация ХАМАС готова пойти на признание государства Израиль.

Радикальная палестинская организация ХАМАС готова пойти на признание государства Израиль.

Как передает Report, об этом заместитель главы "политбюро" ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью американскому изданию Al Monitor.

Он сказал, что ХАМАС будет готов пойти на признание государства Израиль, "чтобы прекратить разногласия с Организацией освобождения Палестины (ООП)".

"Мы должны следовать официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала государство Израиль", – сказал Абу Марзук.