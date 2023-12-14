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Замглавы политбюро ХАМАС: Готовы пойти на признание государства Израиль

Замглавы политбюро ХАМАС: Готовы пойти на признание государства Израиль Радикальная палестинская организация ХАМАС готова пойти на признание государства Израиль.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 13:52
Замглавы политбюро ХАМАС: Готовы пойти на признание государства Израиль

Радикальная палестинская организация ХАМАС готова пойти на признание государства Израиль.

Как передает Report, об этом заместитель главы "политбюро" ХАМАС Муса Абу Марзук заявил в интервью американскому изданию Al Monitor.

Он сказал, что ХАМАС будет готов пойти на признание государства Израиль, "чтобы прекратить разногласия с Организацией освобождения Палестины (ООП)".

"Мы должны следовать официальной позиции. Официальная позиция заключается в том, что ООП признала государство Израиль", – сказал Абу Марзук.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS rəsmisi: "İsraili tanımağa hazırıq"

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