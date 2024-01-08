Замглавы Пентагона не знала о госпитализации ее начальника

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс не знала о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, когда взяла на себя некоторые его обязанности в первые дни января.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс не знала о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина, когда взяла на себя некоторые его обязанности в первые дни января.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника из военного ведомства.

Остина госпитализировали 1 января. Как сообщали СМИ, высших должностных лиц, высокопоставленных чиновников и президента США Джо Байдена, в частности, проинформировали о госпитализации только спустя три дня, 4 января.

Кэтлин Хикс, которую вызвали на работу во время отпуска, также не знала о произошедшем.

Пентагон сообщил о госпитализации 70-летнего Ллойда Остина некоторым чиновникам и конгрессменам 5 января за 15 минут до того, как предоставить эту информацию общественности. Госпитализацию объяснили осложнениями после плановой медицинской процедуры.

По данным NBC, глава Пентагона четыре дня находился в отделении интенсивной терапии.