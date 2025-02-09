Замглавы Минздрава Британии отправили в отставку за оскорбительные высказывания

Замминистра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвин уволен за оскорбительные комментарии, которые он допустил в закрытой группе в WhatsApp.

Замминистра здравоохранения Великобритании Эндрю Гвин уволен за оскорбительные комментарии, которые он допустил в закрытой группе в WhatsApp.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном заявлении представителя главы британского правительства Кира Стармера.

"Премьер-министр полон решимости придерживаться высоких стандартов поведения на государственной службе и возглавлять правительство, которое служит трудовому люду. Он не будет колебаться, когда нужно будет принять меры в отношении любого политика на министерском посту, который не соответствует этим стандартам, что он и сделал в этом случае", - сообщил представитель Стармера.