Замглавы Минобороны США: Хуситы обладают продвинутым вооружением

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) обладают продвинутым вооружением, в частности ракетами, которые могут делать "просто невероятные вещи".

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов) обладают продвинутым вооружением, в частности ракетами, которые могут делать "просто невероятные вещи".

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со слов замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант.

"Я инженер ...На протяжении всей своей карьеры я занимался ракетами. То, что я увидел, что хуситы сделали (со своим вооружением) за последние шесть месяцев, это то, что шокировало меня", - заявил он, подчернув, что в вопросе оружия хуситы "становятся пугающими".

Портал отмечает, что группировка в течение года использовала беспилотники и ракеты, чтобы перекрыть воды Йемена, нарушая международное судоходство.