Замглавы МИД: Зариф не будет участвовать в венской встрече по Сирии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не сможет принять участие во второй встрече по урегулированию в Сирии, которая пройдет в Вене 14 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан.

Как отмечалось ранее, Тегеран еще не принял окончательного решения о том, будет ли страна представлена на этих переговорах.

"Министр иностранных дел Ирана однозначно не будет участвовать в следующем раунде венских переговоров по Сирии", - сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на заявление Абдоллахиана. Замминистра также отметил, что даже в случае, если Иран будет принимать участие в переговорах, глава МИД не сможет к ним присоединиться ввиду того, что в это время он будет сопровождать президента страны Хасана Рухани в его поездке по Европе.