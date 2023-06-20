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Замглавы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Астане

Замглавы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Астане Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары.
Другие страны
20 июня 2023 г. 19:24
Замглавы МИД России, Турции, Сирии и Ирана провели встречу в Астане

Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудили в Астане элементы "дорожной карты" восстановления отношений Дамаска и Анкары.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на встрече глав внешнеполитических ведомств четырех стран в Москве 10 мая, участники приступили к обсуждению элементов "дорожной карты" восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений в координации с работой, проводимой министерствами обороны и специальными службами", - говорится в сообщении о встрече 20 июня в Астане, в которой участвовали заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана.

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