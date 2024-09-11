Замглавы МИД РФ и спецпредставитель Турции обсудили мир на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации подходов двух стран, в том числе в рамках Консультативной региональной платформы "3+3", - отметили в ведомстве.