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Замглавы МИД РФ и спецпредставитель Турции обсудили мир на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ и спецпредставитель Турции обсудили мир на Южном Кавказе Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 21:29
Замглавы МИД РФ и спецпредставитель Турции обсудили мир на Южном Кавказе

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч обсудили пути достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении тесной координации подходов двух стран, в том числе в рамках Консультативной региональной платформы "3+3", - отметили в ведомстве.

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