Замглавы МИД: Депортация нелегалов из США может затронуть тысячи поляков

Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может коснуться нескольких тысяч поляков.

Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может коснуться нескольких тысяч поляков.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RMF FM, об этом заявил заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский.

"Эта проблема может коснуться нескольких тысяч наших соотечественников", - приводит слова дипломата.

Перед заседанием правительства 21 января премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. В связи с этим диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Как заявил генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович, польская диаспора пока не выражала обеспокоенность по поводу объявленной администрацией президента США Дональда Трампа кампании по борьбе с нелегальной миграцией.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Документ также предписывает ведомствам "принимать все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения" таких иностранцев.