Замглавы МИД: Депортация нелегалов из США может затронуть тысячи поляков

Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может коснуться нескольких тысяч поляков.
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"Эта проблема может коснуться нескольких тысяч наших соотечественников", - приводит слова дипломата.
Перед заседанием правительства 21 января премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. В связи с этим диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Как заявил генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович, польская диаспора пока не выражала обеспокоенность по поводу объявленной администрацией президента США Дональда Трампа кампании по борьбе с нелегальной миграцией.
Ранее Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через границу с Мексикой. Документ также предписывает ведомствам "принимать все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения" таких иностранцев.