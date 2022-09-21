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Замглавы МИД Британии: Частичная мобилизация в РФ является тревожной эскалацией

Замглавы МИД Британии: Частичная мобилизация в РФ является тревожной эскалацией Заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране на фоне войны против Украины является тревожной эскалацией.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 11:35
Замглавы МИД Британии: Частичная мобилизация в РФ является тревожной эскалацией

Заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране на фоне войны против Украины является тревожной эскалацией.

Как передает Report, об этом заявила замглавы МИД Великобритании Джиллиан Киган.

Она обвинила Путина в переписывании истории: "Некоторые выражения весьма тревожны, и очевидно, что мы должны стремиться к спокойствию", - заявила министр.

По ее словам, угрозы следует воспринимать серьезно, поскольку Украина начинает продвигаться вперед, отвоевывая земли, ранее захваченные Россией.

"Это незаконная война России в Украине. И, конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину вместе со всеми нашими союзниками по НАТО. Мы там, мы на вашей стороне - мы поможем, чем сможем", - подчеркнула она.

Министр также отреагировала на ядерный шантаж Путина.

"Это то, что мы должны воспринимать очень серьезно, потому что, знаете, мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что он тоже контролирует ситуацию. Действительно, я имею в виду, что это очевидная эскалация", - заявила Киган.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN Rusiyanın qismən səfərbərlik elan etməsinə münasibət bildirib
Версия на английском языке UK foreign office minister: Partial mobilization in Russia quite concerning

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