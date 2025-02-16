Замглавы МИД Азербайджана принял участие в панели об итогах COP29

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в панельных дискуссиях "COP30 Дорога в Белен: итоги COP29 и взгляд в будущее".

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в панельных дискуссиях "COP30 Дорога в Белен: итоги COP29 и взгляд в будущее".

Как передает Report , об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

Обсуждения, организованные компанией Deloitte, прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ключевые решения, принятые в Баку и закрепленные под эгидой Бакинского климатического альянса, стали успешным поворотным моментом в истории климатических переговоров на фоне сложной геополитической обстановки накануне COP29. На следующем этапе мы готовы поддержать и сотрудничать с нашими бразильскими коллегами для успешного проведения COP30", - отметил Я.Рафиев.