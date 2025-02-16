Замглавы МИД Азербайджана принял участие в панели об итогах COP29

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принял участие в панельных дискуссиях "COP30 Дорога в Белен: итоги COP29 и взгляд в будущее".
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Обсуждения, организованные компанией Deloitte, прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Ключевые решения, принятые в Баку и закрепленные под эгидой Бакинского климатического альянса, стали успешным поворотным моментом в истории климатических переговоров на фоне сложной геополитической обстановки накануне COP29. На следующем этапе мы готовы поддержать и сотрудничать с нашими бразильскими коллегами для успешного проведения COP30", - отметил Я.Рафиев.