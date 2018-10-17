Замглавы МИД Афганистана подал в отставку

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Заместитель главы МИД Афганистана Хекмат Халил Карзай объявил об уходе с поста, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Местные СМИ сообщают, что политик покидает пост из-за разногласий в отношении внешней политики с руководством правительства национального единства. СМИ также не исключат вероятность, что политик будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.
Х.Карзай был назначен заместителем министра иностранных дел 21 января 2015 года.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости