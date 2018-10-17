Замглавы МИД Афганистана подал в отставку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Заместитель главы МИД Афганистана Хекмат Халил Карзай объявил об уходе с поста, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что политик покидает пост из-за разногласий в отношении внешней политики с руководством правительства национального единства. СМИ также не исключат вероятность, что политик будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

Х.Карзай был назначен заместителем министра иностранных дел 21 января 2015 года.