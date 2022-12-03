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Замглавы Госдепа: Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях

Замглавы Госдепа: Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 23:06
Замглавы Госдепа: Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях

Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на встрече с украинскими журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Посмотрите, что происходит под Бахмутом. Это выглядит как окопная война времен Первой мировой. Как предполагалось, могущественная российская армия берет новых мобилизованных и бросает навстречу смерти каждый день. Они делают это, потому что украинская линия обороны держится столь сильно", - сказала В. Нуланд.

По словам заместителя госсекретаря, эта ситуация повлияет на позицию стран, которые строили свои оборонные системы вокруг российских вооружений, например, Индии.

Нуланд также заявила, что Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам.

Напомним, что заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

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Версия на азербайджанском языке Nuland: "Rusiya ordusu müharibədə hər cəhətdən zəiflik nümayiş etdirir"

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