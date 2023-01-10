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Замглавы Еврокомиссии обсуждает в Киеве восстановление Украины

Замглавы Еврокомиссии обсуждает в Киеве восстановление Украины Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс находится в Киеве, где обсуждает с лидерами Украины в том числе план восстановления страны после конфликта.
Другие страны
10 января 2023 г. 01:39
Замглавы Еврокомиссии обсуждает в Киеве восстановление Украины

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс находится в Киеве, где обсуждает с лидерами Украины в том числе план восстановления страны после конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ЕК.

"Сегодня исполнительный вице-президент Франс Тиммерманс находится на Украине, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и различными представителями правительства, чтобы обсудить положение дел в стране и неотложные потребности на местах в свете активизации атак России против критически важной инфраструктуры. Он обсудит, в частности, конкретную поддержку энергетического сектора и энергоснабжения, а также план правительства по восстановлению Украины", - говорится в заявлении ЕК.

В свою очередь пресс-служба украинского президента сообщила, что Зеленский на встрече с Тиммермансом заявил, что Украина во время восстановления будет делать акцент на реализации зеленых проектов и готова стать одним из европейских хабов современной зеленой энергетики. "Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация на Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем", - сказал он.

Тиммерманс также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым обсудил "энергетическую устойчивость Украины и снижение влияния России на энергетический сектор Европейского союза".

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