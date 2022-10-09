Замглавы ЦРУ провел в Катаре встречу с талибами

Высокопоставленные представители администрации США провели в субботу встречу с талибами в столице Катара Дохе.

Высокопоставленные представители администрации США провели в субботу встречу с талибами в столице Катара Дохе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух чиновников, имеющих отношение к делу.

В американскую делегацию, в частности, вошли заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн и спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст. Движение "Талибан" представлял глава разведывательного управления мулла Абдул Хак Васик. Телеканал отмечает, что это первый личный контакт между США и талибами после ликвидации в конце августа в Кабуле главаря террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири.

По мнению бывшего заместителя главы Национальной разведки США Бета Саннера, Коэн, вероятно, заявил талибам на встрече, что американская сторона нанесет еще больше ударов, если обнаружит поддержку "Аль-Каидой" в Афганистане операций, угрожающих США и их союзникам.