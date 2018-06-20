Замглавы аппарата Белого дома подал в отставку

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Замглавы аппарата Белого дома Джо Хагин, который возглавлял американскую команду по подготовке саммита США-КНДР в Сингапуре, подает в отставку,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Сообщается, что Хагин уходит работать с правительственной должности в частный сектор. Он работал при четырех администрациях — Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа.

По словам президента США Дональда Трампа, Джо Хагин "спланировал и воплотил в жизнь одну из самых длинных и исторических поездок за рубеж, совершенных когда-либо президентом, и он сделал это идеально".