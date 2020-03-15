​Замглавы Каталонии заразился новым коронавирусом

Заместитель председателя правительства испанской Каталонии Пере Арагонес заразился новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.

"Сегодня мой тест на COVID-19 показал положительный результат, - написал Арагонес. - Пока я чувствую себя хорошо". Политик уточнил, что продолжит работать из дома.

Ранее заражение было выявлено у двух испанских министров, а также у супруги председателя правительства страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7 753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид – 3 544.