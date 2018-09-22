Замгенсека ООН: В Йемене от голода люди едят листья

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Люди в Йемене вынуждены есть листья в условиях отсутствия пищи. Об этом в пятницу, 21 сентября, на заседании Совбеза ООН рассказал заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайно помощи Марк Лоукок, передает Report.

По его словам, в настоящий момент ситуация в беднейшей стране мира Йемене близка к катастрофе. Число жителей, не имеющих регулярной возможности питаться, в ближайшее время может увеличиться почти в полтора раза — до 11,5 млн человек. В ряде районов наблюдается голод. «Мы видим случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет», — констатировал Лоукок. Резкое ухудшение экономической ситуации вызвано обесцениванием йеменского риала примерно на 30% за последний месяц.