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Замгенсека ООН получил израильскую визу и направляется в Тель-Авив

Замгенсека ООН получил израильскую визу и направляется в Тель-Авив Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 30 октября посетит Израиль, поскольку получил однократную краткосрочную визу.
Другие страны
30 октября 2023 г. 11:20
Замгенсека ООН получил израильскую визу и направляется в Тель-Авив

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 30 октября посетит Израиль, поскольку получил однократную краткосрочную визу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет "Едиот ахронот".

На прошлой неделе постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна откажет представителям ООН, в том числе Гриффитсу в визах.

Напряженность в отношениях Израиля и ООН возникла после того, как генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности заявил, что нападение группировки ХАМАС на Израиль "произошло не в вакууме", а из-за целого ряда факторов и что палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался "удушающей оккупации". Он также указывал, что "ужасающие атаки ХАМАС не могут оправдать коллективного наказания палестинского народа". После этого в Израиле призвали Гутерриша к отставке.

Генсек ООН затем сказал, что неправильное истолкование его заявления его шокировало и что он не оправдывает действия террористов.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini İsrailə yollanıb

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