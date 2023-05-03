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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в город Порт-Судан на востоке Судана.
Другие страны
3 мая 2023 г. 12:33
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Судан

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в город Порт-Судан на востоке Судана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Только что прибыл в Порт-Судан, чтобы подтвердить обязательства ООН перед народом Судана", - написал он в среду на своей странице в Twitter.

Гриффитс также опубликовал фотографию, на которой видно, как он выходит из самолета Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН.

Как сообщил 1 мая официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, генсек всемирной организации срочно направляет в Судан Гриффитса в связи с обострением конфликта в этой стране.

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Версия на английском языке UN under-secretary-general for humanitarian affairs arrives in Sudan

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