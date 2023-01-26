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Замгенсека ООН: Недопустимо, чтобы талибы пытались лишить женщин право на работу и образование

Замгенсека ООН: Недопустимо, чтобы талибы пытались лишить женщин право на работу и образование "Женщины в Афганистане должны вернуться к образованию, никакая внешняя или внутренняя сила не может исключить их из образования".
Другие страны
26 января 2023 г. 02:48
Замгенсека ООН: Недопустимо, чтобы талибы пытались лишить женщин право на работу и образование

"Женщины в Афганистане должны вернуться к образованию, никакая внешняя или внутренняя сила не может исключить их из образования".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммад, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в регионе.

Представитель ООН сообщила, что обсуждала снятие ограничений в отношении афганских женщин и устранение препятствий для гуманитарной помощи Афганистану во время встреч с администрацией талибов:

"Недопустимо, чтобы талибы пытались лишить женщин право на работу и образование, утверждая, что они проводят политику в соответствии с исламскими законами. Запреты, налагаемые талибами, с каждым днем ​​становятся все более жесткими. Ситуация в Афганистане очень печальная. Отношение к женщинам в регионе неоднозначное.

Такие декреты правительства де-факто серьезно нарушают основные права их, а также гуманитарные принципы".

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Версия на азербайджанском языке BMT baş katibinin müavini: “Əfqanıstanda vəziyyət olduqca acınacaqlıdır”

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