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    Замгенсека ООН намерен способствовать ослаблению напряженности на Корейском полуострове

    Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман в ходе своего визита в Северную Корею провел встречи с главой МИД КНДР© AP

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман в ходе своего визита в Северную Корею "выразил готовность внести свой вклад в дело ослабления напряженности на Корейском полуострове", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В ходе визита Д. Фелтман провел встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и его заместителем Пак Мён Гуком. Северокорейская сторона подчеркивала, что причина напряженности на Корейском полуострове "заключается во враждебной политике США и исходящих от этой страны ядерных угрозах".

    Д. Фелтман находился с визитом в КНДР с 5 декабря.

    В ходе визита, по всей видимости, его встреч с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном не произошло. В субботу он вылетел в Пекин.

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