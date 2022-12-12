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Замгенсека ООН Гриффитс прибыл в Украину

Замгенсека ООН Гриффитс прибыл в Украину Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Украину.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 20:09
Замгенсека ООН Гриффитс прибыл в Украину

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по информации пресс-службы ООН, Гриффитс пробудет в Украине четыре дня.

«Он проведет встречи с представителями властей, гуманитарных организаций и людьми, затронутыми войной», — сообщили в организации.

Отмечается, что замгенсека посетит в Николаеве лагерь для перемещенных лиц и пекарню, созданную при поддержке ООН, а затем отправится в Херсон, где ознакомится с деятельностью сотрудников ООН и местных властей по созданию пунктов обогрева. Завершится визит представителя ООН в Киеве, где он встретится с представителями властей и неправительственных организаций, а также зарубежными дипломатами, уточнили в пресс-службе международной организации.

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