Замгенсека ООН: Более 20 тысяч боевиков пытаются покинуть Сирию и Ирак

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Более 20 тысяч иностранных террористов-боевиков пытаются покинуть Сирию и Ирак после разгрома "Исламского государства" (ИГ), чтобы продолжить свою деятельность в других странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимир Воронков на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

"Благодаря усилиям РФ и других государств ИГ утратил опорные пункты в Ираке и Сирии. Находившиеся там иностранные боевики-террористы из более чем 110 стран пытаются пробраться в места своего прежнего проживания или перебраться в другие зоны конфликтов по всему миру", - сказал он.

Замгенсека ООН назвал эту ситуацию чрезвычайно опасной.