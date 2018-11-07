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    Замгенсека ООН: Более 20 тысяч боевиков пытаются покинуть Сирию и Ирак

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Более 20 тысяч иностранных террористов-боевиков пытаются покинуть Сирию и Ирак после разгрома "Исламского государства" (ИГ), чтобы продолжить свою деятельность в других странах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимир Воронков на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

    "Благодаря усилиям РФ и других государств ИГ утратил опорные пункты в Ираке и Сирии. Находившиеся там иностранные боевики-террористы из более чем 110 стран пытаются пробраться в места своего прежнего проживания или перебраться в другие зоны конфликтов по всему миру", - сказал он.

    Замгенсека ООН назвал эту ситуацию чрезвычайно опасной.

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