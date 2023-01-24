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Замгенсека НАТО встретится с главой минобороны Швеции из-за сожжения Корана

Замгенсека НАТО встретится с главой минобороны Швеции из-за сожжения Корана 25 января заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ примет в штаб-квартире в Брюсселе главу минобороны Швеции Пола Йонсона на фоне скандала с сожжением Корана.
Другие страны
24 января 2023 г. 20:21
Замгенсека НАТО встретится с главой минобороны Швеции из-за сожжения Корана

25 января заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в штаб-квартире в Брюсселе примет главу минобороны Швеции Пола Йонсона на фоне скандала с сожжением Корана.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, соответствующий анонс опубликован на сайте организации.

Отмечается, что общение с прессой после переговоров не предусмотрено.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна готова продолжить вступление в Североатлантический альянс без Швеции, если рассмотрение заявки Стокгольма будет отложено из-за скандала со сожжением Корана.

Позднее Хаависто взял назад свои слова. При этом он осудил акцию со сожжением Корана, назвав ее провокацией против безопасности Финляндии и Швеции.

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