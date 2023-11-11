Бывший замгенсека НАТО стал кандидатом оппозиции в президенты Литвы

Одна из крупнейших литовских оппозиционных политических партий "Союз демократов во имя Литвы" назвала своего кандидата на пост президента страны на выборах 2024 года, им стал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас.

Одна из крупнейших литовских оппозиционных политических партий "Союз демократов во имя Литвы" назвала своего кандидата на пост президента страны на выборах 2024 года, им стал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе тайного голосования [отделений партии] кандидатом на президентских выборах избран Еглинскас", - сообщил председатель "Союза демократов во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

Всего отделения партии вынесли на голосование пять кандидатур, в том числе Сквернялиса, который является экс-премьером и был претендентом на президентский пост на выборах 2020 года. Он, однако, заявил, что вновь бороться за президентство не намерен.